Blac Chyna blikt terug op drama met de Kardashians: 'Het was gestoord'

vertelt Angela Renée White, zoals Blac Chyna echt heet, uitgebreid over de nogal complexe situatie die zich een paar jaar geleden afspeelt. Chyna heeft van 2016 tot 2017 een relatie met Rob Kardashian. Haar relatie met Rob zorgt destijds voor de nodige ophef, want hiervoor heeft ze een relatie met Tyga die haar verlaat voor Kylie Jenner. Veel mensen, inclusief de Kardashians, denken dan ook dat Chyna uit wraak een relatie aanknoopt met Rob.

Als Tyga haar van de ene op de andere dag verlaat voor Kylie Jenner, het halfzusje van Kim, voelt Chyna zich bedrogen door iedereen. Zeker omdat ze het nieuws niet van Tyga zelf hoort, maar via de media moet vernemen."Niemand weet wat voor verraad er zich destijds achter mijn rug afspeelt", zo blikt ze terug. De situatie wordt nog complexer als Chyna hierna verliefd wordt op Rob en samen met hem een dochtertje genaamd Dream krijgt.

Dat de Kardashians niet vies zijn van een beetje drama, blijkt ook wel uit onderstaande beelden uit het nieuwste seizoen vanRob Kardashian (35) is naar de rechter gestapt om een afspraak die hij met zijn ex Blac Chyna (34) zou hebben gemaakt.…Blac Chyna (33) is verdachte in een strafrechtelijk onderzoek nadat zij een vrouw zou hebben geschopt in een bar. headtopics.com

Cher (77) is geen fan van haar eigen stem."Als ik een keuze had gehad, had ik waarschijnlijk anders geklonken", zegt de…

Nederland Headlines

Lees verder:

RTLBoulevard »

Wat is anno 2023 de rol van de katholieke kerk in Spanje?Het is niet voor het eerst dat er onderzoek is gedaan naar seksueel misbruik binnen de Katholieke kerk, maar het is wel voor het eerst dat zo'n grootschalig onderzoek in Spanje wordt gedaan. Morgen wordt het rapport gepresenteerd aan het parlement. Edwin Winkels is correspondent in Spanje en vertelt over het onderzoek in het NOS Radio 1 Journaal. Lees verder ⮕

Drentse tulpen in Thialf: 'Het zou het mooiste zijn als Jutta Leerdam wint'Aan het eind van aankomend schaatsweekend staan de winnaars van het World Cup Kwalificatietoernooi in Thialf met Drentse tulpen in hun handen. Met vriendelijke groeten uit Grolloo. Lees verder ⮕

Bekijk het programma van het World Cup-kwalificatietoernooi in ThialfIn Heerenveen staat op vrijdag, zaterdag en zondag het kwalificatietoernooi voor de eerste World Cups van het schaatsseizoen op het programma. Een overzicht van het programma. Lees verder ⮕

Bosz heeft het te doen met Ajax-fans: 'Het is verschrikkelijk voor ze'Lees meer Lees verder ⮕

NOS Met het Oog op Morgen - Beluister Met het Oog op Morgen 25-10-2023Beluister NOS Met het Oog op Morgen: Met het Oog op Morgen 25-10-2023 Lees verder ⮕

Hulp voor zwevende kiezers: het Debat van het Zuiden komt eraanOmroep Brabant schiet iedereen te hulp die nog niet weet wat te stemmen bij de landelijke verkiezingen. Op zaterdag 18 november zie je bij ons het Debat van het Zuiden. Een groots verkiezingsdebat met de lijsttrekkers van zeven landelijke partijen. Lees verder ⮕