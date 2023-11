Bizot stopt penalty Mbappé in absolute slotfase maar lijdt alsnog laat verlies

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.. In de 89ste minuut kregen de Parijzenaren een penalty, die in eerste instantie nog gekeerd werd door Marco Bizot maar er in de rebound alsnog inging: 2-3.

Het goed presterende Stade Brest, met de sterk keepende Bizot tussen de palen, staat op de vijfde plek in de Franse competitie. Ten opzichte van het met 3-0 gewonnen duel met AC Milan voerde Enrique weer een aantal wijzigingen door. Het ging ten koste van de basisplaats van onder meer Ousmane Dembélé.De Parijzenaren schoten in de eerste helft uit de startblokken. Al na een kwartier spelen zette Warren Zaïre-Emery de uitploeg op prachtige wijze op voorsprong.

De verdubbeling van de marge liet niet lang op zich wachten. Bij een razendsnelle counter na een corner van Brest lanceerde Kang-in Lee de pijlsnelle Mbappé. De Fransman had wat geluk dat hij een verdedigend been raakte, maar het leer rolde het net in: 0-2.ontsnapte aan de aandacht van de PSG-verdedigers en prikte raak in de verre hoek: 1-2. Vlak na rust kwam de thuisploeg weer langszij.

Uit een corner stond Jérémy Le Douaron vogelvrij. De vleugelaanvaller draaide de bal met een kopbal de verre hoek in: 2-2. Lang leek dat ook de eindstand te worden, totdat PSG na lang beraad in de absolute slotfase een strafschop toegewezen kreeg.

Mbappé ging achter de bal staan, maar Bizot leek met een redding de held van Brest te worden. De bal rolde echter precies terug naar Mbappé, waarna het voor de Franse superster een koud kunstje was om de bal in te schieten: 2-3.