Bizarre taferelen in Marseille: bus Lyon aangevallen, trainer bebloed in gezicht

Bij aankomst bij het stadion vielen supporters van Marseille de bus van Lyon aan. De ruiten van de bus barstten uit elkaar en er werden verschillende dingen gegooid, waarbij trainer Grosso dus in het gezicht werd geraakt, en uiteindelijk bloedend uit de bus kwam. Assistent-trainer Raffaele Longo werd in het oog geraakt.

Zoals gezegd is het duel historisch beladen en de bus wordt vrijwel altijd met vijandigheid opgewacht, maar zo erg als deze zondag was het nog nooit."Ik heb nog nooit zoiets in mijn leven gezien", sprak een getuige tegenover. Onderweg naar het stadion werd de bus al meermaals opgehouden door de wachtende Marseille-aanhang, waarna uiteindelijk de ruiten aan diggelen vielen. Naar verluidt zijn ook meerdere spelers getroffen. De clubs hebben nog niet op de gebeurtenis gereageerd.

