Bizarre bekerstunt in Duitsland: Bayern verliest van nummer 15 3. Bundesliga

Even daarvoor was De Ligt geblesseerd uitgevallen. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de ernst van zijn blessure is. De verdediger was juist net terug van een eerdere kwetsuur, waardoor hij ook twee interlands metZonder De Ligt in de basis ging Bayern in de tweede helft opzoek naar de 1-2. Die kwam er maar niet. Saarbrücken hield stand en leek er een verlenging uit te slepen. Maar de verrassing werd nog groter. In de zesde minuut van de blessuretijd werd het 2-1.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VI_NL: Sensatie in Duitsland: heroïsche derdedivisionist schakelt Bayern uitLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: René le Blanc: 'Heb driejarenplan voor doorbraak in Duitsland'René le Blanc (54) maakt werk van zijn plan om Duitsland te veroveren. De volkszanger heeft zijn eerste Duitstalige single uitgebracht en die wordt volgens hem goed opgepakt. 'Het gaat echt de goede kant op', zegt hij woensdag in 'De Telegraaf'.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

NOSVOETBAL: El Ghazi spreekt verklaring eigen club Mainz over Gaza tegen, aangifte tegen MazraouiDe controverse met Nederlands/Marokkaanse voetballers in Duitsland is nog niet voorbij.

Bron: NOSvoetbal | Lees verder ⮕

NOS: El Ghazi spreekt verklaring eigen club Mainz over Gaza tegen, aangifte tegen MazraouiDe controverse met Nederlands/Marokkaanse voetballers in Duitsland is nog niet voorbij.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: El Ghazi spreekt verklaring eigen club Mainz over Gaza tegen, aangifte tegen MazraouiDe controverse met Nederlands/Marokkaanse voetballers in Duitsland is nog niet voorbij.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NOS: El Ghazi spreekt verklaring eigen club Mainz over Gaza tegen, aangifte tegen MazraouiDe controverse met Nederlands/Marokkaanse voetballers in Duitsland is nog niet voorbij.

Bron: NOS | Lees verder ⮕