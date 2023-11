Bijna 7 miljoen vluchtelingen geteld in Congo, niet eerder zo veel mensen ontheemd

'De meest recente escalatie van het conflict heeft in minder tijd meer mensen ontheemd dan zelden eerder is gezien', zegt Fabien Sambussy, hoofd van de missie van IOM in Oost-Congo. De migratie-organisatie van de VN zegt de inspanningen om de crisis aan te pakken zijn geïntensiveerd. Dat de controle van de regio zo gewild is, komt onder meer doordat dit gebied rijk is aan kostbare grondstoffen zoals diamanten, goud, koper en zink.

