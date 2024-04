Bijna 500 bestuurders beboet bij snelheidscontrole op N282

Bij een snelheidscontrole op de N282 tussen Breda en Tilburg zijn woensdag bijna 500 bestuurders op de bon geslingerd. Ze reden te hard op een gedeelte waar aan de weg wordt gewerkt. Bouwend Nederland hield amper een week geleden nog een pleidooi om de veiligheid voor wegwerkers te verhogen. Volgens de brancheorganisatie moet het verkeer steviger aan banden worden gelegd op plekken waar aan de weg wordt gewerkt.

De snelheidscontrole op de N282 lijkt opnieuw het gelijk te bewijzen van Bouwend Nederland. Deze woensdag werden bijna 7000 voertuigen gecontroleerd. Vanwege werkzaamheden bij Rijen is daar de maximum snelheid nu 50 kilometer per uur in plaats van 80 kilometer per uur. Van de bijna zevenduizend gecontroleerde auto’s reed zo’n 7 procent te snel. Dat is omgerekend zo'n 490 voertuigen. De hoogst gemeten snelheid was 84 kilometer per uur, zo laat de politie weten in een bericht op internetplatform

