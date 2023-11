Bijna 50.000 nieuwe transformatorhuisjes nodig, maar waar? Weerstand omwonenden wordt groter

De elektriciteitsnetten lopen op steeds meer plekken tegen hun grenzen aan. Buurten en wijken door het hele land worden voorbereid op de komst van extra transformatorhuisjes.

"Een week of drie geleden werd het hek van het veldje ineens verplaatst", vertelt Jansz. "Toen kwam ik er via een buurtbewoner achter dat hier mogelijk een transformatorhuisje geplaatst zou worden. Van de gemeente kreeg ik daar geen informatie over. Die verwees me door naar Liander, maar van Liander heb ik geen informatie ontvangen."

"Zonder deze huisjes kan er eigenlijk niets veranderen, want dan is er gewoon te weinig elektriciteit", stelt Huibert Baud, directeur Klant & Ontwerp bij netbeheerder Liander. "Dit huisje is echt nodig om ervoor te zorgen dat huizen in de buurt zich kunnen verwarmen met warmtepompen, dat elektrische auto's geladen kunnen worden en dat zonnepanelen hun stroom weer terug kunnen voeren."Als een militaire operatie Liander bouwt zelf ruim 20. headtopics.com

'Leidt tot ongenoegen en frustratie' "Eigenlijk zien we op alle vlakken de leefomgeving veranderen. Dus niet alleen buiten de stad waar windmolens moeten komen, maar ook in de stad", vertelt hij. "Hele straten moeten open voor een warmtenet, mensen moeten achter de voordeur zijn en er komt ook nog een verandering bij vanwege de elektriciteitskastjes. Hoe klein of groot die dan ook zijn; dat leidt wel tot ongenoegen en frustratie.

De grootste frustratie voor Jansz is dan dat hij van zowel Liander als de gemeente Gooise Meren niets gehoord heeft. "Wat er in Naarden specifiek gebeurd is, weet ik niet", vertelt Huibert Baud van Liander. "Waar je moet werken en waar je zo moet opschalen zoals wij nu aan het doen zijn, ben je ook aan het leren. Dus het kan zeker zo zijn dat daar fouten in gemaakt worden." headtopics.com

Relatie Taylor Swift en Travis Kelce 'steeds serieuzer'Het gaat nog altijd heel goed tussen Taylor Swift en haar vriend Travis Kelce. De relatie wordt nu 'steeds serieuzer', zegt een bron dicht bij het koppel tegen People. Lees verder ⮕

Relatie Taylor Swift en Travis Kelce wordt 'steeds serieuzer'Het gaat nog altijd heel goed tussen Taylor Swift (33) en haar vriend Travis Kelce (34). De relatie wordt nu 'steeds serieuzer', zegt een bron dicht bij het koppel tegen 'People'. Lees verder ⮕

De 93-jarige Jan Haak maakt nog steeds triplex huisjes: 'Het heeft mij in de greep'Het is al zijn vierde tentoonstelling. Hij denkt aan stoppen, maar kan het ook niet laten. Lees verder ⮕

Netanyahu: 'Dit wordt lange oorlog' • Nog steeds weinig contact met GazaVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Netanyahu: 'Dit wordt lange oorlog' • Nog steeds weinig contact met GazaVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

PSV is pas na rust zichzelf tegen Ajax: 'Heb bijna nooit zo'n verschil gezien'Aanvoerder Luuk de Jong en trainer Peter Bosz schrokken van de wijze waarop PSV zondag voor de dag kwam in de eerste helft tegen Ajax (5-2-zege). Tot opluchting van de twee draaiden de Eindhovenaren de wedstrijd na rust alsnog om. Lees verder ⮕