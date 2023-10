Bijlow, Schouten en Stengs in voorselectie Oranje voor laatste EK-kwalificatieduels

Feyenoord-keeper Bijlow is hersteld van de blessure die hem de afgelopen tijd aan de kant hield. Hij maakte zaterdag al zijn rentree in de thuiswedstrijd tegen Vitesse, waarin hij de nul hield (4-0-winst). Bijlows terugkeer bij Oranje gaat ten koste van Andries Noppert. Bondscoach Ronald Koeman geeft in de voorselectie naast Bijlow de voorkeur aan Mark Flekken, Nick Olij en Bart Verbruggen.

Vooralsnog bleef het bij die ene interland. Mogelijk roept Koeman alsnog andere spelers op Het is niet ondenkbaar dat Koeman in zijn definitieve selectie alsnog een plaats inruimt voor bijvoorbeeld Frenkie de Jong, Cody Gakpo of Memphis Depay. Zij zijn nu nog niet fit. 'We hebben ervoor gekozen alleen spelers op deze voorlopige lijst te zetten die 100 procent fit zijn', legt de bondscoach uit. 'Natuurlijk houdt onze medische staf de fitheid van alle spelers nauwlettend in de gaten.

