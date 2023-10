Bijlow, Schouten en De Ligt weer bij voorselectie Oranje • Oranjevrouwen maken zich op voor duel met Schotland

27-10-2023 13:18:00 / Bron: NOSsport

Een wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax.