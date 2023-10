Bijlow, Schouten en De Ligt weer bij voorselectie • Oranjevrouwen maken zich op voor duel met Schotland

Daar is de voorselectie van Oranje voor de EK-kwalificatieduels tegen Ierland en Gibraltar. Bondscoach Ronald Koeman haalt keeper Justin Bijlow en verdediger Matthijs de Ligt, die beiden de voorgaande Oranje-wedstrijden moesten laten schieten wegens blessures, weer bij de voorlopige groep. Ook PSV'er Jerdy Schouten, die in 2022 tegen Wales zijn enige interland speelde, zit bij de voorselectie.

'Pas over twee weken maak ik de definitieve selectie bekend. Het kan dus gebeuren dat we dan alsnog kunnen kiezen voor jongens die niet op deze lijst staan.' Keepers: Justin Bijlow, Mark Flekken, Nick Olij, Bart Verbruggen. Verdedigers: Nathan Aké, Daley Blind, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong, Lutsharel Geertruida, Quilindschy Hartman, Matthijs de Ligt, Ian Maatsen, Micky van de Ven, Stefan de Vrij.

