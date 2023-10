Bijlow en De Ligt terug in voorselectie Oranje voor laatste EK-kwalificatieduels

Justin Bijlow en Matthijs de Ligt keren na een blessure terug in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de laatste en beslissende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland en Gibraltar. Oranje heeft aan één overwinning genoeg om zich direct te kwalificeren voor het EK in Duitsland van volgend jaar. Verdediger Sven Botman (Newcastle United), middenvelder Frenkie de Jong en aanvallers Cody Gakpo (Liverpool) en Memphis Depay (Atlético Madrid) zijn niet opgeroepen.

Bondscoach Ronald Koeman kon tijdens de vorige kwalificatiecyclus geen beroep op het kwartet doen. Later meer.

