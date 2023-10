Bijlow en De Ligt na blessure in voorselectie Oranje, De Jong, Gakpo en Depay (nog) niet

Justin Bijlow en Matthijs de Ligt keren na een blessure terug in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de laatste en beslissende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland en Gibraltar. Oranje heeft aan één overwinning genoeg om zich direct te kwalificeren voor het EK in Duitsland van volgend jaar.

' Daarmee lijkt de bondscoach bijvoorbeeld te doelen op Gakpo, die donderdag als invaller zijn rentree maakte bij Liverpool na een knieblessure. Ook Teun Koopmeiners maakte onlangs zijn rentree bij Atalanta en kan later wellicht aan de selectie worden toegevoegd. Bijlow en De Ligt zijn al langer weer fit. De doelman van Feyenoord maakte eerder deze maand al zijn rentree na een polsblessure die hem bijna twee maanden aan de kant hield.

