Bijlezen: dit gebeurde zondag in de oorlog tussen Hamas en Israël

Op dag 22 van de oorlog is het dodental in de Gazastrook volgens de autoriteiten in dat gebied opgelopen tot boven de 8000. En vandaag werd duidelijk dat duizenden wanhopige Gazanen hulpcentra van de VN voor voedsel hebben bestormd. Dit zijn beelden van vanochtend uit Deir al Balah, in het midden van de Gazastrook: De gebeurtenissen in Israël en Gaza leiden zowel bij Joden als moslims in Nederland tot veel verdriet.

De twee deden een oproep om te zoeken naar verbinding. 'Laten we met elkaar in gesprek gaan', zei Madhar. 'Daarmee laat je zien dat je gelijkwaardig bent en dan kun je laten zien waar je elkaar in kunt vinden. We kennen elkaar niet meer. Het lijkt wel of we religieus analfabeet zijn geworden.' 'Ik zou willen dat deze televisie-uitzending een soort huiskamer is en dat die warmte naar buiten toe gaat', zei Soetendorp, die de hand pakte van Madhar.

