Bijlezen: dit gebeurde vandaag in de oorlog tussen Hamas en Israël

Ook ging de grens tussen de Gazastrook en Egypte open voor gewonden en mensen met een buitenlands paspoort en bereikten de eerste evacués de Egyptische kant van de grens. Dit zijn beelden van hoe het grenshek vanochtend openging: Houthi-rebellen in Jemen verspreidden vandaag deze beelden van de aanvallen: Mohammed en zijn moeder wachtten in Nederland op duidelijkheid van vader, die bij de grens in Rafah is.

NOS: Bijlezen: dit gebeurde vandaag in de oorlog tussen Hamas en IsraëlVluchtelingenkamp Jabalia in de Gazastrook lijkt opnieuw doelwit te zijn geworden van een bombardement. Ook ging de grenspoort met Egypte voor het eerst open.

NOS: VN-ambassadeur Israël draagt Jodenster • Israël: 'Hamas aangevallen in tunnels'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

NOS: 'Meer dan 50 doden bij aanval op vluchtelingenkamp' • 'Hamas-commandant gedood die aanval op dorpen aanstuurde'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

NOS: Luchtaanval Israël op vluchtelingenkamp Gaza, 'meer dan vijftig doden'Een journalist van Al Jazeera die ter plaatse is spreekt over een 'massaal bloedbad'.

NOS: Ruim 320 mensen uit Gaza hebben Egypte bereikt • Chaos na nieuwe inslagen in Palestijns vluchtelingenkampVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

