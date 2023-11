Bij United heerst onzekerheid, bij City rust: 'Organisatie staat op lange termijn'

Manchester City was decennialang niet meer dan de luidruchtige buurman van Manchester United. Maar tegenwoordig is alles anders en heeft het blauwe gedeelte van de stad de regie stevig in handen. Voor het United van trainer Erik ten Hag, dat achtste staat in de Premier League, is het de kans om de toegenomen druk op zijn positie wat te verlichten. Bij regerend kampioen City gaat het ook dit seizoen prima: met een zege op United kan het gat met Arsenal en Tottenham Hotspur geminimaliseerd worden.

Als je kijkt voor de overname van de Abu Dhabi Group, dan was dat er heel weinig bij City.' 'Nu zie je dat ook bij United met de Glazers. Dat heeft invloed op het verloop van trainers, want je hebt stabiliteit nodig. Die hebben we nu bij City. We hebben met Pep Guardiola al zeven jaar lang dezelfde manager, die zonder twijfel de beste ter wereld is.' Saha ziet dat er bij United een groter verloop van trainers was.

Het beste Drentse biertje tap je bij Beata in BoschzichtIn de finale bij De Turfsteker in Westerbork tapte Beata 161 punten bij elkaar.

