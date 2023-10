Biden gelooft Palestijns dodenaantal niet, 'maar telmethode is betrouwbaar'

Nadat de Amerikaanse president Joe Biden zijn twijfel had geuit over het dodental van ruim 7000 in Gaza, publiceerde het ministerie van Volksgezondheid van Gaza een lijst met de namen van 6747 mensen die volgens het door Hamas gecontroleerde ministerie zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen. Onder hen de namen van 2665 kinderen. 281 lichamen moeten volgens het ministerie nog worden geïdentificeerd.

' Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) twijfelt niet aan het dodental van het gezondheidsministerie. 'Bij elk conflict of ramp krijgt de WHO de data van de relevante ministeries van gezondheid', zegt Rik Peeperkorn, WHO-vertegenwoordiger in de Palestijnse gebieden. 'De belangrijkste statistieken zijn in Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem altijd heel robuust.

