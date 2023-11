Biden en Xi ontmoeten elkaar na een jaar

De Amerikaanse president Biden en de Chinese president Xi hebben elkaar voor het eerst in een jaar tijd ontmoet. De twee wereldleiders spraken elkaar zo'n vier uur op een landgoed net buiten de Amerikaanse stad San Francisco. Ze kwamen onder meer overeen om de militaire communicatie tussen de twee grootmachten te herstellen en om gezamenlijk de productie van de drug fentanyl te bestrijden. Biden sprak na afloop van 'echte vooruitgang'.

De verhouding tussen beide landen was zeer gespannen , door militaire conflicten, ruzies over chiptechnologie en onenigheid over kunstmatige intelligentie (AI), maar de twee leiders zijn nu toch wat nader tot elkaar gekomen. Dat begon al aan het begin van hun ontmoeting, toen ze elkaar voor het eerst in een jaar weer de hand schudden . De twee brachten uren met elkaar door in vergaderingen, een werklunch en een gezamenlijke wandeling door de tuin. Zo lieten ze aan de wereld lieten zien dat hoewel ze elkaars economische concurrenten zijn, ze elkaar niet in de weg hoeven te zitten. 'De aarde is groot genoeg voor ons beiden om succesvol te zijn', zei X

