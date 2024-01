Bezorgdheid over mogelijke samenwerking tussen VVD en PVV in Nederlands kabinet

Meerdere leden van de liberale fractie in het Europees Parlement zeggen bezorgd te zijn over de mogelijke samenwerking tussen de VVD en de PVV in een Nederlands kabinet. VVD'er Malik Azmani, op dit moment interim-fractievoorzitter, leek de beste papieren te hebben voor het openstaande fractievoorzitterschap van de liberale EU-fractie. Maar zijn kansen lijken door weerstand van een deel van zijn liberale fractiegenoten geslonken.

Dat blijkt uit achtergrondgesprekken die de NOS de afgelopen dagen voerde. Een eventuele benoeming als fractievoorzitter zou de positie van de liberalen in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement, begin juni, kunnen beschadigen, zeggen Europarlementariërs uit verschillende landen op voorwaarde van anonimiteit. Ze zijn bang dat hun fractie op die manier in verband wordt gebracht met radicaal-rechtse partijen. Europarlementariër Sophie in 't Veld spreekt zich als enige publiekelijk uit. Ze stapte vorig jaar uit D66, maar is nog altijd lid van de liberale fracti





NOS » / 🏆 5. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Zorgen over Grondwet en grondrechten in formatie met PVVSinds de PVV als grootste partij de leiding heeft in de formatie met VVD, NSC en BBB, zijn er zorgen over de Grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat. Zijn die zorgen terecht of moet er nog heel wat gebeuren voordat de koers echt verandert?

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

PVV die Tweede Kamerverkiezingen wint is 'Politiek Moment van 2023'De winst van de PVV bij de Tweede Kamerverkiezingen is volgens leden van het EenVandaag Opiniepanel hét politiek moment van het jaar. De val van het kabinet en het aangekondigde vertrek van Mark Rutte volgen op flinke afstand.

Bron: EenVandaag - 🏆 11. / 61 Lees verder »

Meerderheid Eerste Kamer achter spreidingswet door steun VVDDe stemming over de wet is pas volgende week, maar het is nu al duidelijk dat hij wordt aangenomen.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Nederlands elftal is ‘niet kansloos’ op EK in Duitsland: ‘Moeilijk te verslaan’Oranje is 'niet bij voorbaat kansloos' voor de titel op het EK in Duitsland volgend jaar, zo denkt Patrick Lodewijks. De keeperstrainer van het Nederlands elftal gaat in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad in op de kansen van Oranje en is positief gestemd.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Nederlands onderonsje op WK darts: zo gaat het toernooi vandaag verderDe eerste twee rondes van het WK darts in Londen zijn voorbij. Na Kerst verschijnen er nog vier Nederlanders aan de oche. Een overzicht van het speelschema in Alexandra Palace.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Thiemo de Bakker keert terug in Nederlands tennisteam voor United CupThiemo de Bakker maakt zijn rentree in het Nederlandse tennisteam voor de United Cup, het gemengde landentoernooi in Australië. Hij beschouwt zichzelf als sparringpartner voor het team.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »