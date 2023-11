Bewoners Haaksbergen vrezen zoutwinningsindustrie: 'Het is tranentrekkend'

Bodemdaling kan schade veroorzaken bij woningen en andere gebouwen in de omgeving, zo blijkt ook in Heiligerlee (Groningen) waar al op grote schaal zout wordt gewonnen."Wij kijken daar veel naar, omdat het sterk lijkt op hetgeen wij hier gaan krijgen", vertelt Ten Broeke."Het is tranentrekkend." Bewoners daar hebben scheuren in hun woningen.

Presentator in de bus is Jo van Egmond (op vrijdag Ajouad El Miloudi). Verslaggever ter plekke is Mirthe van der Drift.

NPORADIO1: Stand.nl: 'We moeten af van het idee: hoe hoger hoe beter in het onderwijs'Tekst volgt.

NPORADIO1: Stand.nl: 'We moeten af van het idee: hoe hoger hoe beter in het onderwijs'Als je klaar bent met de havo of het vwo en je wil een mbo-opleiding tot kapper, bakker, of schilder kiezen, dan zou dat net zo'n logische optie moeten zijn als een universitaire opleiding. Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf doet een oproep in een brief aan eindexamenleerlingen.

NOS: Beelden bij museum Beelden Aan Zee in Scheveningen besmeurd met rode vloeistofHet is onbekend wie er achter het besmeuren zit.

NOS: Aantal vakbondsleden blijft dalen, het zijn er nog ruim 1,4 miljoenSinds 2012 daalt het aantal vakbondsleden, zegt het CBS.

RTVDRENTHE: Fietser gewond door botsing met auto in EmmenHet slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

OMROEPBRABANT: Hanengekraai houdt ouderen nog steeds wakker, ombudsman wil maatregelenEr komt maar geen einde aan de hanenoverlast in het processiepark in Sint Willebrord. Naar nu blijkt heeft de ombudsman de gemeente Rucphen en wooncorporatie Thuisvester al in augustus aangespoord om een einde te maken aan het gekraai. Dat staat in het verslag dat in het bezit is van Omroep Brabant.

