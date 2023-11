Beweging rond aankopen bij Ajax deze winter

Het lijkt erop dat er deze winter al flink wat beweging zal komen rond de aankopen die Sven Mislintat afgelopen zomer naar. Zo wordt bijvoorbeeld de situatie van Anton Gaaei gevolgd door clubs uit zijn geboorteland en lonken er nieuwe aankopen op specifieke posities.Gaaei heeft nog geen ijzersterke indruk achtergelaten bij Ajax sinds zijn komst van het Deense Viborg. Mede daarom zouden meerdere clubs uit zijn geboorteland de situatie van de rechtsback in Amsterdam blijven volgen.

Naast Gaaei lijken ook andere spelers al voor te sorteren op een vertrek. Sommige jongens hebben hun zaakwaarnemer al aan het werk gezet voor de winterse transferperiode en Saudi-Arabië is voor veel spelers een goede optie. Tot nu toe is de periode van Gaaei bij Ajax nog niet uitgelopen op een succes. De Deense verdediger was de grote dissonant tijdens de gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord, waar hij tot twee keer toe niet lekker uit de verf kwam bij een tegengoal. Gaaei gaf daarna een interview, waarin hij zijn onvrede uitsprak over die wedstrijd en aangaf dat hij veel beter kon. Door de blessure van Devyne Rensch wordt de Deen nog altijd vaak opgesteld als rechtsback.Zo vinden een aantal mensen binnen de Amsterdamse club, dat de Engelse spits met zijn miljoenensalaris veel te veel geld krijgt. Donderdag maakte hij tegen FC Volendam zijn eerste goal, maar verder kon hij nog niet echt overtuigen in de Johan Cruijff Aren

VOETBALPRİMEUR: Tadic: 'Ajax zal zich herstellen met mensen die weten wat Ajax is'In gesprek met De Telegraaf reageert de voormalig captain, nu speler van Fenerahçe, op het verval van zijn oude club.Tadic had afgelopen zomer weinig vertrouwen in de renovatie die Sven Mislintat doorvoerde bij Ajax. De linkspoot vertrok daardoor naar Turkije, terwijl Ajax nu op de vijftiende plek staat in de Eredivisie."Het zou voor alle Ajacieden ook een waarschuwing moeten zijn dat je alleen als collectief successen kunt boeken", zegt hij tegenover"Iedereen die van Ajax houdt en de club in zijn hart draagt, voelt teleurstelling en pijn. Maar soms gebeuren dingen in het leven met een reden: om sommige dingen te leren waarderen en respecteren", vervolgt Tadic."In Turkije is iedereen in shock door de prestaties van Ajax, zoals de hele wereld verbijsterd is."Toch gelooft de 34-jarige aanvaller dat het uiteindelijk goedkomt in Amsterdam."Maar ik weet zeker dat Ajax zich met mensen die weten wat Ajax is, zoals Louis van Gaal, Michael van Praag, Danny Blind en John van ’t Schip, zal herstellen. Ze weten wat nodig is om successen te boeken en zullen de boel repareren."

VOETBALPRİMEUR: De Ligt baalt van Ajax en Jong Ajax: 'Dat doet veel pijn om te zien'Het doet Matthijs de Ligt pijn dat Ajax én Jong Ajax er niet goed voor staan in hun competities. Het opleidingsproduct van de Amsterdammers heeft echter vertrouwen in een wederopstanding.

VOETBALZONENL: Verweij beschrijft hoe Ajax zijn aankopen begeleidt: ‘Het is beneden alle peil’Lees verder

VOETBALZONENL: ‘Heel slechte sfeer’ op kantoor bij Ajax komt ter sprake: ‘Het is niet leuk, neeSiem de Jong heeft in de podcast Football is Life van FC Afkicken een boekje opengedaan over de huidige sfeer bij Ajax. De voormalig middenvelder van de Amsterdamse recordkampioen is momenteel bezig aan een talentenprogramma bij de club, waardoor hij de malaise van dichtbij meemaakt.

