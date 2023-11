Bevestiging uit Amsterdam: Van 't Schip maakt seizoen af bij Ajax

John van 't Schip is de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. Dat heeft de club uit Amsterdam bevestigd. Van 't Schip is tot het einde van het seizoen hoofdtrainer en treedt daarna toe tot het technisch hart. Hij tekent tot 2025.Van 't Schip werd al langer genoemd bij Ajax, omdat hij aanvankelijk plaats zou nemen in het technisch hart. Na het ontslag van Maurice Steijn bleek dat de 59-jarige in Canada geboren Van 't Schip de topkandidaat om hem tijdelijk te vervangen.

'John is een ras-Ajacied die veel ervaring heeft opgedaan in binnen- en buitenland, zowel op het veld als daarbuiten', aldus algemeen directeur Jan van Halst via de clubkanalen. 'Wat ons betreft is hij voor nu de aangewezen persoon om aan de prestaties een positieve draai te geven. Allereerst als hoofdcoach bij het eerste elftal. Voor de langere termijn zal een andere technische rol voor hem in het verschiet liggen.

'Ik ben blij dat het rond is en ik heb veel zin om te gaan beginnen bij de club waar het voor mij ook ooit is begonnen', zegt Van 't Schip. 'Uit de gesprekken die ik met alle betrokkenen hierover heb gevoerd heb ik een erg goed gevoel overgehouden. Ajax moet snel de sportieve weg omhoog pakken en daar werk ik graag aan mee.' headtopics.com

Ajax heeft bergen werk te verzetten, omdat de club achttiende staat in de Eredivisie. De Amsterdammers verloren zondag met 5-2 van PSV, wat alweer de vijfde nederlaag op rij betekende. Van de eerste acht Eredivisie-wedstrijden werd er slechts één gewonnen.

