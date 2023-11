Beugelsdijk geeft zijn profcarrière nog niet op

heeft zijn profcarrière nog niet opgegeven. De 33-jarige centrumverdediger vertrok afgelopen zomer bij Helmond Sport en houdt zijn conditie op peil bij VV Noordwijk.Beugelsdijk, die vooral naam maakte bij ADO Den Haag en Sparta Rotterdam, hoopt nog aan de bak te kunnen in het profvoetbal."Ik zit in een lastig parket. Ik heb nu natuurlijk een jaar niet gevoetbald. Toevallig ben ik zaterdag bij jou (Bart Vriends, red.) gaan kijken. Dan mis ik het wel", vertelt hij in

."Ik moet sporten en wil ook graag nog voetballen, maar er moet wel wat komen. En als je een jaar niet hebt gevoetbald… Je moet realistisch zijn. Op dit moment is er niets." De verdediger steekt niet onder stoelen of banken dat hij het spelletje mist."We hebben Henk Fraser als trainer gehad, hij had het altijd over 'die wedstrijdspanning'. Die mis je wel", zegt hij."Het de hele week toewerken naar een wedstrijd waar het er om gaat. Bijvoorbeeld tegen RKC Waalwijk, een directe concurrent. Tegen Ajax had ik geen last van die spanning. Dan konden we verliezen. Maar dat mis ik; die wedstrijddruk."Als Beugelsdijk wil, kan hij naar het buitenland."In Nederland komt er helemaal niets voorbij. Wel in Denemarken en Zweden, maar daar word ik niet zo blij van. Ik heb er vrede mee, laat ik het zo zeggen." Beugelsdijk heeft een deadline gesteld."Ja, in de winterstop. Als er dan niets is gekomen, dan is het gewoon klaa

:

Tom Beugelsdijk is misschien wel een van de bekendste culthelden van het Nederlandse profvoetbal, maar die status is niet altijd een zegen. Dat vertelt de clubloze centrumverdediger in de Cor Potcast.

