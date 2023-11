Bestuurder zwaargewond nadat hij bekneld zat tegen een boom

Er is een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon vanwege het slechte weer niet vliegen. Daarom is het traumateam met de auto ter plaatse gekomen. De chauffeur is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, met zware verwondingen.

