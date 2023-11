Bestaanszekerheid en het verhogen van het minimumloon

Bestaanszekerheid is een van de belangrijkste thema's deze verkiezingen. Iets minder dan de helft van de Nederlanders voelt zich bestaansonzeker, blijkt uit onderzoek van Ipsos. Bestaanszekerheid wordt gedefinieerd als de zekerheid dat iemand over de middelen beschikt om zichzelf van levensonderhoud te kunnen voorzien en te kunnen meedoen in de samenleving. Vakbonden pleiten voor een verhoging van het minimumloon naar 16 euro.

Is het verhogen van het minimumloon de oplossing om bestaanszekerheid te waarborgen? Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn er ruim 200.000 Nederlanders die werken tegen het minimumloon of iets daarboven en die buiten bepaalde toeslagen en regelingen vallen. Amanda en Sjoerd (achternaam bekend bij de redactie) uit Zeist vallen met hun drie kinderen binnen deze groep. Ze werkten beiden fulltime, maar zeven jaar geleden veranderde hun leven toen Sjoerd van de trap viel. Hij is volledig afgekeurd, maar krijgt geen volledige WIA-uitkering vanwege wachtlijsten bij het UWV

EENVANDAAG: Zorgen over oplopende spanning tussen burgers en asielzoekers in Noord-NederlandDe politie en het Openbaar Ministerie in Noord- Nederland maken zich grote zorgen over de toenemende spanning tussen burgers en asielzoekers. Ze zien een stijging van het aantal incidenten en vrezen escalatie. Hoofdofficier van justitie Diederik Greive en politiechef Martin Sitalsing spreken zich voor het eerst uit over geweldsincidenten tussen burgerwachten en asielzoekers en roepen op tot actie.

OMROEPBRABANT: 112-nieuws: scooterrijder overlijdt na botsing • drie overvallers opgepaktIn dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

OMROEPBRABANT: 112-nieuws: drie overvallers opgepakt • brand op zesde etage in OssIn dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

NOS: Grote verschillen in kwaliteit van prostaatoperaties in Nederlandse ziekenhuizenDe kwaliteit van operaties waarbij de prostaat van kankerpatiënten wordt verwijderd, verschilt in Nederland enorm per ziekenhuis. Het gevolg is dat bij het ene ziekenhuis veel meer patiënten incontinent verder moeten leven dan bij het andere ziekenhuis.

EENVANDAAG: Wat is de historische oorsprong van Jodenhaat? En andere vragen over antisemitisme beantwoordAntisemitische incidenten in Nederland komen sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas acht keer zo vaak voor, heeft het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) becijferd. Wij vroegen wat jullie hierover wilden weten.

NOS: Immigratiedienst versnelt procedures voor gezinshereniging uit GazaPalestijnen in Gaza krijgen sneller te horen of ze naar Nederland mogen komen via gezinshereniging, zegt de IND tegen de NOS. Bijna tien gezinnen hebben een spoedprocedure ingediend.

