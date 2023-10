Besiktas weet ook derde wedstrijd niet te winnen en staat troosteloos onderaan

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.verloren door treffers van Albert Grønbaek, Faris Moumbagna en Ulrik Saltnes met 3-1.

Bij Besiktas koos trainer Senol Günes voor een 4-2-3-1-formatie met Vincent Aboubakar als diepste spits. Achter de Kameroener stonden Rachid Ghezzal, Alex Oxlade-Chamberlain en Milot Rashica opgesteld. Tegenvaller voor Günes was het ontbreken van onder meer de geblesseerden Eric Bailly en Salih Uçan en de geschorste Valentin Rosier.Beide ploegen kregen mogelijkheden in de openingsfase.

Halverwege de tweede helft kwam ook Aboubakar dichtbij. De Kameroener ontdeed zich van enkele verdedigers en moest toezien hoe Haikin knap redding bracht. Aan de andere kant was het vervolgens wel raak. Een poging van Sørli werd niet goed verwerkt door Mert Günok, waardoor de rebound een prooi voor Grønbaek was: 1-0. In het restant van de eerste helft werden beide ploegen dreigend, maar gescoord werd er niet meer. headtopics.com

Dat was na rust wel het geval. Nadat Rashica aan de ene kant de paal raakte en Amahi Pellegrino hetzelfde overkwam aan de andere kant, maakte Moumbagna er 2-0 van. De Kameroener schoot vanaf randje zestien met links prima binnen in de verre hoek.

Nino Zugelj leek na iets meer dan een uur spelen zelfs voor de derde Noorse treffer te tekenen. De Sloveen deed de bal middels een fraai stiftje in het net belanden, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Besiktas probeerde het uiteraard nog wel, maar het was niet de avond van de Turken. Zo kopte Aboubakar in de handen van Haikin en leverde ook de entree van Ante Rebic, die Ghezzal verving, niets op. headtopics.com

Nederland Headlines

Lees verder:

voetbalzonenl »

EU-top deels in teken Oekraïne • 'Zwarte Zee-transporten tijdelijk opgeschort'In dit liveblog lees je de belangrijkste ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne. Lees verder ⮕

Shaft-acteur Richard Roundtree (81) overledenRichard Roundtree, de acteur die in 1971 wereldberoemd werd door de titelrol in de film Shaft, is dinsdag overleden in zijn huis in Los Angeles, melden diverse media. De oorzaak was alvleesklierkanker, zei zijn manager. Roundtree, een van de eerste zwarte actiehelden op het witte doek, was 81. Lees verder ⮕

Buitenspel: Verstappen heeft veel over voor Champions League-winst van PSVBlessuregevallen, transfers, interviews en wedstrijdverslagen; alles vind je in de nieuwslijst van VoetbalPrimeur. In de rubriek 'Buitenspel' houden we jullie vanaf nu óók op de hoogte van de zaken die een te hoog privégehalte hebben voor de gewone nieuwslijst, maar zéker het vermelden waard zijn. Lees verder ⮕

Geblesseerde Vlap drinkt bier in uitvak: ‘Dat heeft hij wel te horen gekregen’Michel Vlap verscheen afgelopen zondag tijdens de wedstrijd Heracles - FC Twente (2-2) op beeld met een biertje in zijn hand. Zijn trainer, Joseph Oosting, had daar weinig moeite mee. Technisch directeur Arnold Bruggink was minder goed te spreken over de actie van Vlap. Lees verder ⮕

Dit is de avond waar Feyenoord-ster Giménez zo lang op gewacht heeftLees meer Lees verder ⮕

Robbie Williams heeft 'sociale angststoornis'Robbie Williams (49) kampt naar eigen zeggen met een sociale angststoornis. Daardoor voelt de zanger zich ongemakkelijk als hij vreemden ontmoet. 'Dat is zo wanneer het niet op mijn eigen voorwaarden is. Mijn voorwaarden zijn dat ik op een plek ben waar ik me op mijn gemak voel en een ontsnappingsstrategie heb', legt Robbie uit op Instagram. Lees verder ⮕