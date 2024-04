Besiktas'ın Anis Hadj Moussa'yı transfer etme girişimi başarısız oldu

Heeft dinsdagavond een ultieme poging gedaan om Anis Hadj Moussa naar Turkije te halen. Dat meldt de Belgische transferspecialist Sacha Tavolieri woensdagochtend. De poging bleek tevergeefs, de keuze van Hadj Moussa voor Feyenoord. Tavolieri zat de laatste dagen steeds kort op de bal bij het transfernieuws rond Hadj Moussa en meldde woensdagochtend dat Besiktas nog een last minute-poging heeft gedaan om Feyenoord af te troeven.

Het bod zou ruim vier miljoen euro plus een doorverkooppercentage van vijf procent hebben bedragen. Hadj Moussa bleek echter al rond te zijn met Feyenoord, waardoor de Turkse topclub achter het net vist. De spelmaker heeft ook in de belangstelling gestaan van Ajax, PSV en PEC Zwolle. Feyenoord heeft er dus een rechtsbuiten bij, nadat de Rotterdammers het contract van Alireza Jahanbakhsh formeel hebben opgezegd. De Iraniër vertrekt hoogstwaarschijnlijk in de zomer. Hadj Moussa kan het enige lichtpunt in de selectie van Vitesse genoemd worden

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

VZ Team van de Week: Hadj Moussa toont zich wederom aan Feyenoord en PSVSpeelronde 26 van de Eredivisie zit erop. PSV rekende in eigen huis pas in blessuretijd af met FC Twente (1-0), terwijl Feyenoord te sterk was voor sc Heerenveen (2-3). AZ won ruim op bezoek bij FC Volendam (0-4) en Ajax wist een punt te redden tijdens het uitduel met Sparta Rotterdam (2-2).

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

‘Naast Feyenoord en PSV denkt ook Ajax aan Vitesse-sensatie Hadj-Moussa’Anis Hadj-Moussa staat naast PSV en Feyenoord ook in de belangstelling van Ajax en PEC Zwolle, zo meldt Foot Mercato. De Algerijnse vleugelflitser wordt dit seizoen door Vitesse gehuurd van Patro Eisden Maasmechelen, waar hij nog tot medio 2025 vastligt.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Ajax en PSV grijpen mis: Feyenoord dicht bij akkoord met Anis Hadj-MoussaLees verder

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Anis Hadj-Moussa: Feyenoord krijgt pingeldoos met verbeterpuntenLees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Transfer van Anis Hadj-Moussa naar FeyenoordPatro Eisden kondigt vol trots de transfer van Anis Hadj-Moussa naar Feyenoord aan. De Algerijnse aanvaller tekende woensdag voor vijf seizoenen in De Kuip.

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

'Feyenoord laat zich niet kisten door ultieme poging uit Turkije voor Hadj Moussa'Besiktas heeft dinsdagavond een ultieme poging gedaan om Anis Hadj Moussa naar Turkije te halen. Dat meldt de Belgische transferspecialist Sacha Tavolieri woensdagochtend. De poging bleek tevergeefs, de keuze van Hadj Moussa voor Feyenoord stond al vast.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »