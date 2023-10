Beschadiging gaspijpleiding Finse Golf waarschijnlijk veroorzaakt door anker

De beschadiging aan een gaspijpleiding en een telecomverbinding tussen Finland en Estland deze maand kwam waarschijnlijk niet door een explosie, maar door het anker van een vrachtschip. De Finse politie vond deze week een groot anker op de plek van de beschadiging in de Finse Golf . Het onderzoek richt zich op een Chinees vrachtschip, de New Polar Bear, dat in het weekend van 7 en 8 oktober, toen de beschadiging plaatsvond, in de buurt voer.

Ze licht niet toe waarom ze dit denkt. Een dag nadat de schade werd ontdekt, zei de Finse president Niinistö al dat de schade aan beide verbindingen waarschijnlijk was veroorzaakt door een 'externe activiteit'. Ook het bureau dat de zaak onderzoekt zei al snel dat de omvang van de schade op opzet wees. Kort daarna zeiden Noorse seismologen dat er waarschijnlijk een explosie was geweest in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 oktober, maar daar lijkt nu toch geen sprake van.

