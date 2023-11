Bergwijn loopt leeg: 'Bommetjes gooien en onrust creëren, daar zijn jullie goed in'

Dat vertelde de aanvoerder van Ajax na deBergwijn zag Ajax voor rust bij PSV juist nog zo goed spelen, zo vertelde hij aan de NOS. 'Die was goed, ook vanuit de discipline. We krijgen vijf of zes mogelijkheden, waarvan echt drie honderdprocent-kansen. Als je die binnenschiet, wordt het een heel andere wedstrijd. Daarna komen we wéér dramatisch de kleedkamer uit.'

Vervolgens kwam het gesprek uit op de aanvoerdersrol van Bergwijn. Ook hij kon de stevige nederlaag niet meer voorkomen. 'Je kunt in het veld niet iedereen bereiken, je probeert het wel… Maar dat is lastig', aldus Bergwijn, die vervolgens in woede ontstak. 'Het is een eer om captain te zijn, maar vanaf dag één dat ik de aanvoerdersband heb zijn jullie hier al mee bezig, althans de media dan...Er worden alleen maar bommetjes gegooid en er wordt onrust gecreëerd.

Vervolgens stelde Bergwijn dat de transfergeruchten over een vertrek naar Saoedi-Arabië ook onzin zijn. 'Bommetjes creëren, daar zijn jullie goed in', zo herhaalde hij. Hoe nu verder dan bij Ajax? 'We kunnen zoveel zeggen, we moeten het gewoon laten zien. We hebben nog twee inhaalwedstrijden en moeten niet naar de ranglijst kijken en onszelf herpakken', zo besloot Bergwijn, die tussendoor nog diverse keren zijn onvrede uitsprak over de 'bommetjes' en de gecreëerde onrust.Voetbal op tv: op deze zender is PSV - Ajax vanmiddag te zien headtopics.com

