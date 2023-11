Bergwijn is irritaties niet meer de baas: 'Ik ben er een beetje klaar mee'

."We krijgen vijf of zes kansen, waarvan drie honderdprocentkansen. Als je die binnenschiet, wordt het een heel andere wedstrijd. In de tweede helft komen we gewoon wéér dramatisch uit de kleedkamer. Als we vertrouwen hebben, zie je wat we op de mat kunnen leggen."

De aanvoerder van Ajax wijst op het feit dat er 'een plan' was tegen PSV, waarmee hij impliceert dat het daaraan schortte onder Maurice Steijn."Elke voetballer heeft duidelijkheid nodig." Toch ging het mis."Ik probeer wel iedereen te bereiken, maar het is lastig."Bergwijn krijgt vervolgens de vraag of hij het leuk vindt om de aanvoerdersband te dragen."Ja, het is een eer." Vervolgens raakte hij geïrriteerd.

"Het is maar een aanvoerdersband, jullie maken het groter dan het is", vervolgt Bergwijn."Vanaf dag één zijn jullie al bommetjes aan het gooien en onrust aan het creëren." De interesse van Al Ettifaq uit Saudi-Arabië noemt hij 'ook onzin'."Dat is wat ik zeg: bommetjes gooien, daar zijn jullie goed in."Video headtopics.com

Al-Ettifaq meldt zich officieel bij Ajax voor Steven BergwijnAl-Ettifaq heeft zich bij Ajax gemeld voor Steven Bergwijn, zo meldt de NOS zaterdagmiddag. Er gingen al langer geruchten rond over Saudische interesse in de aanvaller en nu is er dus officieel contact geweest tussen beide clubs. Lees verder ⮕

Al-Ettifaq meldt zich officieel bij Ajax voor Steven BergwijnAl-Ettifaq heeft zich bij Ajax gemeld voor Steven Bergwijn, zo meldt de NOS zaterdagmiddag. Er gingen al langer geruchten rond over Saudische interesse in de aanvaller en nu is er dus officieel contact geweest tussen beide clubs. Lees verder ⮕

Blind en De Boer spreken zich uit over mogelijke transfer van Steven BergwijnDanny Blind heeft zich uitgesproken over een mogelijke transfer van Steven Bergwijn naar Al-Ettifaq. Eerder op zaterdag meldde de NOS dat de aanvoerder van Ajax in de concrete belangstelling staat van de Saudische club. De aanvaller zelf zou ook openstaan voor een transfer. Lees verder ⮕

Blind en De Boer spreken zich uit over mogelijke transfer van Steven BergwijnDanny Blind heeft zich uitgesproken over een mogelijke transfer van Steven Bergwijn naar Al-Ettifaq. Eerder op zaterdag meldde de NOS dat de aanvoerder van Ajax in de concrete belangstelling staat van de Saudische club. De aanvaller zelf zou ook openstaan voor een transfer. Lees verder ⮕

'Groot nieuws: Al Ettifaq meldt zich bij Ajax voor aanvoerder Bergwijn'Groot nieuws: het Saudische Al Ettifaq heeft zich bij Ajax gemeld voor aanvoerder Steven Bergwijn. De Oranje-international staat niet onwelwillend tegenover een winters vertrek uit Amsterdam, meldt de NOS. Lees verder ⮕

Al-Ettifaq meldt zich bij Ajax-aanvoerder Bergwijn, die openstaat voor winters vertrekBij Al-Ettifaq is voormalig sterspeler van Engeland Steven Gerrard de trainer. Ook de 90-voudig Oranje-international Georginio Wijnaldum staat bij de nummer zeven van Saudi-Arabië onder contract. Lees verder ⮕