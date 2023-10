Bergsma ontbreekt na 13 jaar bij wereldbeker 5 kilometer: 'Klap in mijn gezicht'

De vraagtekens zijn een half uurtje na zijn mislukte seizoenstart nog af te lezen van zijn gezicht. 'Ik heb echt geen idee waarom het vandaag niet ging', zegt Bergsma in de tunnel onder het ijs van Thialf na een diepe zucht. 'Een tiende plek… Dit is een flinke klap in mijn gezicht.' De stayer was wel vaker niet in topvorm bij de openingswedstrijd van de winter. Maar hij was altijd goed genoeg om zich te kwalificeren voor de eerste World Cups.

Ik dacht dat ik op de juiste weg zat en vandaag verder zou bouwen, maar in plaats daarvan is het veel minder gegaan. En plaats ik me voor het eerst niet voor de World Cups.' Waarschijnlijk geen Japan en China voor Bergsma Die negatieve primeur heeft grote gevolgen voor het schema van Bergsma in de komende twee maanden.

