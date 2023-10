Berghuis reageert op kritiek van Steijn: 'Heb het nooit van hemzelf gehoord'

Steijn zou Berghuis volgens berichtgeving van De Telegraaf als stoorzender hebben gezien en wilde daarom afscheid van hem nemen. 'Ik heb dat ook meegekregen, maar niet van Maurice zelf', reageerde Berghuis na de 2-0-nederlaag bij Brighton & Hove Albion tegenover Veronica en ESPN. 'Ik ben twee jaar geleden naar Ajax gehaald door Edwin van der Sar, Marc Overmars en Erik ten Hag. Niet alleen vanwege mijn voetballende kwaliteiten, maar ook vanwege mijn persoonlijkheid.

'Ik denk dat hij dat zelf aan De Telegraaf verteld heeft', zei de Oranje-international, die niet de behoefte voelt om contact op te nemen met Steijn. 'Als hij de behoefte had om het mij te vertellen, dan had hij het wel gedaan.' 'In Ajax-shirt kun je nooit aan werkweigering doen' Berghuis ging ook in op de kritiek dat hij zondag tegen FC Utrecht (4-3-nederlaag) te laks inviel. Dat hij aan 'werkweigering' zou doen, bestrijdt hij.

