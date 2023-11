Hij heeft het niet altijd even makkelijk, kreeg wat kritiek de laatste tijd, maar was soeverein tegen Heracles, zegt Meerdink in. Is dat dan omdat het verschil tussen Eredivisie en Europees hem net te veel is, of omdat hij toch écht de potentie heeft? Ik ben benieuwd of hij met echt vertrouwen, ook internationaal stappen kan maken. Gezien zijn leeftijd, zou dat alleen maar beter moeten worden met zijn ervaring.

De oud-AZ'er zag Ramalho bovendien zijn doelpuntje meepakken tijdens de 6-0 zege op Heracles. Hij scoorde ook en dat is ook een kwaliteit bij hem: als hij zich voorin bemoeit, heeft hij ook écht een enorme drive te scoren. Berghuis 'dwingt teamgenoten te volgen': Puur in zijn technisch vermoge

VOETBALPRİMEUR: Berghuis 'dwingt teamgenoten te volgen': 'Puur in zijn technisch vermogen'Martijn Meerdink ziet 'eindelijk weer reden om Ajacieden op te nemen in het Elftal van de Week' in de Eredivisie. De voormalig rechtsbuiten van onder meer AZ prijst Steven Berghuis en Brian Brobbey na de zege op sc Heerenveen (4-1).

VOETBALPRİMEUR: Perez kraakt 'nonchalante' Feyenoorder: 'Hij denkt nu dat hij álles kan'Kenneth Perez denkt dat Lutsharel Geertruida enigszins naast zijn schoenen is gaan lopen. De verdediger van Feyenoord wordt de afgelopen maanden de hemel ingeprezen en dat heeft gevolgen, aldus de oud-speler.

VOETBALPRİMEUR: Toegezongen Jetro Willems onder de indruk van PSV: 'Dat is zó ontzettend sterk'Heracles-verdediger Jetro Willems is te spreken over zijn oud-werkgever PSV. Naast het feit dat hij werd toegezongen door het uitpubliek, ziet hij ook dat de Eindhovenaren een geweldige selectie hebben.

VI_NL: VI Live: PSV heeft geen kind aan tiental Heracles en neemt afstandLees meer

VI_NL: VI Live: Saibari valt snel uit, PSV heeft geen kind aan HeraclesLees meer

VOETBALPRİMEUR: PSV heeft geen kind aan tiental Heracles en boekt monsterzegePSV heeft zonder bovenmatige inspanning eenvoudig gewonnen van Heracles Almelo. Mede door een vroege rode kaart van de thuisploeg beleefden de Eindhovenaren een walk in the park: 0-6.

