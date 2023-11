Bente kon niet meer wachten op onthulling in De Verraders: 'Viel een last van me af'

Hier is Halloween groter dan carnaval: ‘Het hele gezin bouwt mee'Als je dacht dat Halloween hier nog lang niet zo groot is als in Amerika heb je het mis. Steeds meer dorpen en steden zijn deze dagen helemaal in spinnenrag gewikkeld, om er flink op los te griezelen. In Oirschot bijvoorbeeld pakken ze het helemaal serieus aan. Lees verder ⮕

Staan er tijdens Halloween wel eens échte slechteriken aan de deur?Op 31 oktober is het Halloween. Tijdens het griezelfeest gaan kinderen langs de deur om snoep te verzamelen en gaan pompoenen als warme broodjes over de toonbank. Lees verder ⮕

Positief nieuws over Vaessen: 'Hij is voorzichtig bezig op het trainingsveld'Etienne Vaessen staat weer op het trainingsveld van RKC Waalwijk, vertelt algemeen directeur Frank van Mosselveld. De doelman viel op 30 september tegen Ajax uit met een op het oog vreselijke blessure na een botsing. Lees verder ⮕

Onthaal bij rentree maakt indruk op Miedema: 'Nog nooit meegemaakt'Vivianne Miedema is dolblij dat ze na tien maanden blessureleed haar rentree heeft gemaakt bij Oranje. De spits viel vrijdag in de gewonnen Nations League-wedstrijd tegen Schotland in de slotfase in. Lees verder ⮕

Ajax geeft duidelijkheid over meespelen van Gorter, Rensch en Bergwijn tegen PSVAjax lijkt zondag in de topper tegen PSV te kunnen beschikken over Steven Bergwijn. De aanvoerder van de Amsterdammers viel donderdag met pijn uit tegen Brighton & Hove Albion (2-0 verlies), maar lijkt daar weinig aan over te houden. Lees verder ⮕