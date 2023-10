Beluister #671 - Onze druppel op de gloeiende klimaatplaat (deel II)

We moeten stoppen met alleen ons eigen stoepje schoon te vegen, en een borstel ontwikkelen die in een keer de hele straat doet stralen. Dat betoogt dr.

Maarten Boudry in deel II van het gesprek dat werd opgenomen in de NPO Radio 1 Klimaatstudio, met bijbehorend tentflapgekletter. Want zelfs al zouden wij onze consumptie in het Westen aanzienlijk terugdringen met calvinistische zelfkastijding, dan nog bereiken we weinig op aarde als geheel.

Wat vertellen aandelen, schedelmeetapparatuur en de bamischijf over onze geschiedenis? Het nieuwe boek 'Ons koloniale verleden in 50 voorwerpen' beantwoordt deze vraag. We praten erover met journalist Sheila Sitalsing.