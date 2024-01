Belgische aanvaller in de belangstelling van Toulouse, Union Berlin en Valencia

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.deze winterse transferperiode nog gaat verlaten. Het was al bekend dat de Belgische aanvaller nadrukkelijke belangstelling geniet van Toulouse, Union Berlin en Valencia.

Met name de twee eerstgenoemde clubs lijken nog volop in de race te zijn.weet donderdag te melden dat zowel Union als Toulouse zijn eerste bod afgewezen heeft zien worden. De clubs zijn echter vastberaden en werken aan een beter voorstel. Volgens Calcoen wordt er 'eerstdaags een doorbraak verwacht'. Maandag maakte de journalist nog bekend dat ook Valencia in de race is voor de vleugelaanvaller, die nog tot medio 2025 onder contract staat in Eindhoven. In hoeverre de club uit de sinaasappelstad nog kans maakt, is momenteel onbeken





