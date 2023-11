Bekijk hier: De knappe zege van ACV op ADO'20 (en reacties)

VOETBAL - ACV boekte gistermiddag de derde zege op rij in de Betnation Divisie, het hoogste amateurniveau van Nederland. De Asser club won met 2-1 in Heemskerk van ADO'20, dat net als ACV afgelopen seizoen kampioen werd in de 3e Divisie (maar dan op zondag). ACV trof in ADO'20 een ploeg die het - net als ACV en die andere promovendus uit Veenendaal (GVVV) - uitstekend doet dit seizoen. Met 15 punten uit 9 duels had ADO'20 zelfs een punt meer dan de formatie van trainer Ruud Jalving.

' Het was voor de Emmenaar alweer zijn zevende goal van het seizoen en zijn zesde in de laatste vier wedstrijden. Quispel staat nu derde op de topschutterslijst in de Tweede Divisie, achter HHC'er Rob van der Leij en Sem van Duijn van Quick Boys. Die twee spitsen staan op negen goals. 'Wie had dit verwacht?' Door de driepunter, de vijfde van het seizoen, klimt ACV naar plek 4 in de Betnation League (het hoogste amateurniveau).

