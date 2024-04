Bekende artiesten veroordelen het gebruik van kunstmatige intelligentie

Bekende artiesten als Billie Eilish, Stevie Wonder en Nicki Minaj hebben zich uitgesproken tegen het ongebreidelde gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Samen met zo'n tweehonderd artiesten ondertekenden zij een open brief van de organisatie Artist Rights Alliance, waarin het "roofzuchtige" gebruik van AI wordt veroordeeld.

"Wij roepen AI-ontwikkelaars, technologiebedrijven, platforms en digitale muziekdiensten op om te stoppen met het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) die inbreuk maakt op de rechten van menselijke artiesten", begint de brief. De ondertekenaars erkennen dat AI "enorme potentie" heeft als het op een verantwoorde manier wordt ingezet. "Helaas gebruiken sommigen AI om creativiteit en artiesten te ondermijnen". Volgens de ondertekenaars vormt onverantwoord gebruik van AI "een enorme bedreiging voor ons vermogen om onze privacy, onze identiteit, onze muziek en ons levensonderhoud te beschermen

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



RTLBoulevard / 🏆 19. in NL

