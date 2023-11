'Beetje arrogant, maar ik hoop weer op een 10-0 van PSV'

De Winter, die met StukTV maar liefst 2,6 miljoen abonnees op YouTube heeft, denkt dat Ajax met enige angst naar Eindhoven afreist."Met de staart tussen de benen, mag ik hopen. Het enige wat ik jammer vind, is dat Noa Lang niet speelt. Dan hoop ik dat het 10-0 wordt. Het klinkt heel arrogant, maar ik hoop gewoon op een mooie pot."

Ondanks de slechte reeks van Ajax blijft Van der Lende hoop houden."Wij gaan nooit met de staart tussen de benen naar een wedstrijd, wij blijven Ajax. Maar je moet wel realistisch zijn. De kans dat je wint is klein, maar er is een minuscuul kansje. We krijgen wel altijd een doelpunt tegen, dus ik zeg 1-2."Wedden

PSV roept fans op zich te gedragen tijdens duel zondag met AjaxPSV roept de eigen aanhang op zich zondag te gedragen tijdens de thuiswedstrijd tegen Ajax. De club vraagt de fans onder meer om geen antisemitische of discriminerende spreekkoren te gebruiken en geen voorwerpen op het veld te gooien of vuurwerk af te steken. Lees verder ⮕

Bosz vindt PSV-Ajax nog steeds een topper: 'Ajax-spelers niet zo slecht'PSV-Ajax is zondag de nummer een tegen de nummer zeventien van de ranglijst. Maar toch wil Peter Bosz de wedstrijd een topper noemen. Hij vindt dat de spelers van Ajax niet zo slecht zijn als de stand op dit moment doet vermoeden. 'Ajax eindigt dit seizoen natuurlijk niet als zeventiende. Lees verder ⮕

Ajax-beul Luuk de Jong jaagt zondag op doelpuntenrecordLees meer Lees verder ⮕

Nederlandse droom lijkt uiteen te spatten door PSV, Ajax en AZ: 'Confronterend'Het ziet er op dit moment even wat minder rooskleurig uit voor Nederland op de UEFA-coëfficiëntenlijst. Frankrijk dreigt de vijfde plek van ons over te nemen en kijkend naar de huidige stand van zaken in de Europese poules, moet er wel héél veel gebeuren om dat te voorkomen. Lees verder ⮕

‘PSV-fans nemen geen genoegen met kleine uitslag, ze willen Ajax vernederen’Wim Kieft heeft in De Telegraaf vooruitgeblikt op het duel tussen PSV en Ajax van aanstaande zondag. De Amsterdammers bivakkeren in de onderste regionen van de Eredivisie en wisten sinds augustus geen officiële wedstrijd meer te winnen. Het vertrouwen in Eindhoven is dan ook groot, merkt Kieft. Lees verder ⮕

‘PSV-fans nemen geen genoegen met kleine uitslag, ze willen Ajax vernederen’Wim Kieft heeft in De Telegraaf vooruitgeblikt op het duel tussen PSV en Ajax van aanstaande zondag. De Amsterdammers bivakkeren in de onderste regionen van de Eredivisie en wisten sinds augustus geen officiële wedstrijd meer te winnen. Het vertrouwen in Eindhoven is dan ook groot, merkt Kieft. Lees verder ⮕