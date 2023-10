Beerensteyn kopt Oranje naar 4-0 tegen Schotland • Rentree Miedema als invalster

Na tien maanden revalideren en dertien maanden na haar laatste wedstrijd in Oranje keert Vivianne Miedema als invalster voor Renate Jansen terug. 'Als het kan', zei bondscoach Jonker vooraf en het kan, gezien de 4-0 stand. Nederland - Schotland 4-0

Na tien maanden revalideren en dertien maanden na haar laatste wedstrijd in Oranje keert Vivianne Miedema als invalster voor Renate Jansen terug. 'Als het kan', zei bondscoach Jonker vooraf en het kan, gezien de 4-0 stand. Nederland - Schotland 4-0

Nederland Headlines

Lees verder:

NOS »

Beerensteyn schiet Oranje naar 3-0 tegen Schotland • Wiegmans Engeland leidt nipt tegen BelgiëEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

Beerensteyn schiet Oranje naar 3-0 tegen Schotland • Wiegmans Engeland leidt nipt tegen BelgiëEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

Oranje wint niet zomaar twee keer van Schotland: 'Dat wordt wel onderschat'International Lieke Martens en bondscoach Andries Jonker kijken vooruit naar de duels met Schotland in de Nations League. Vrijdag speelt Oranje thuis in Nijmegen, dinsdag in Glasgow. Lees verder ⮕

Oranje wint niet zomaar twee keer van Schotland: 'Dat wordt wel onderschat'International Lieke Martens en bondscoach Andries Jonker kijken vooruit naar de duels met Schotland in de Nations League. Vrijdag speelt Oranje thuis in Nijmegen, dinsdag in Glasgow. Lees verder ⮕

Namli schiet PEC fraai op voorsprong bij Vitesse • Jansen en Casparij starten tegen SchotlandEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

Namli schiet PEC fraai op voorsprong bij Vitesse • Jansen en Casparij starten tegen SchotlandEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕