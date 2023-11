Been heeft genoeg gezien: 'Ik vind hem de achilleshiel van dit PSV'

. Die conclusie trekt Mario Been, nadat de Braziliaanse verdediger in de gewonnen 'topper' tegen Ajax (5-2) opnieuw geen goede indruk maakte.Ramalho liet zich keer op keer kloppen door Brian Brobbey, die veel vaker dan één keer had kunnen en moeten scoren. In de"Ik vind hem de achilleshiel van dit PSV.

Niet zozeer in de Nederlandse competitie, want ze hebben tien wedstrijden gespeeld en dertig punten behaald, maar internationaal vind ik het echt veel te weinig", aldus Been bijRamalho raakte dit seizoen zijn basisplaats kwijt aan Armel Bella-Kotchap, maar de Duitse huurling heeft een schouderblessure opgelopen en komt in 2023 waarschijnlijk niet meer in actie. Als extra optie voor de verdediger denkt PSV aan Miles Robinson. Hij loopt op 31 december uit zijn contract bij Atlanta United.

PSV-fans schreeuwen om wissel van zondebok tegen Ajax: ‘Haal hem eraf!’PSV staat tijdens de rust van het duel met Ajax op een verrassende 1-2 achterstand. De wedstrijd loopt over van de kansen, vooral voor de Amsterdammers. De PSV-fans wijzen vooral André Ramalho aan als zondebok. De Braziliaan zag er niet goed uit bij de 1-2 van Brian Brobbey. Lees verder ⮕

PSV-fans schreeuwen om wissel van zondebok tegen Ajax: ‘Haal hem eraf!’PSV staat tijdens de rust van het duel met Ajax op een verrassende 1-2 achterstand. De wedstrijd loopt over van de kansen, vooral voor de Amsterdammers. De PSV-fans wijzen vooral André Ramalho aan als zondebok. De Braziliaan zag er niet goed uit bij de 1-2 van Brian Brobbey. Lees verder ⮕

Ajax dankt Ramalho en Benítez voor perfecte start in EindhovenLees meer Lees verder ⮕

'Voor mijn gevoel kan ik pas weg bij PSV als ik de titel heb gepakt'Olivier Boscagli legt de lat hoog voor zichzelf en PSV. De 25-jarige Fransman wil pas nadenken over een vertrek uit Eindhoven als hij kampioen is geworden, laat hij weten aan De Telegraaf. Lees verder ⮕

‘Voor mijn gevoel kan ik pas weg bij PSV als ik de titel heb gepakt’Olivier Boscagli is een van de belangrijke steunpilaren bij PSV dit seizoen. De verdediger heeft zich knap teruggevochten na een slepende blessure en maakt onderdeel uit van de minst gepasseerde defensie van de Eredivisie. In gesprek met De Telegraaf blijkt dat zijn honger nog lang niet is gestild. Lees verder ⮕

Oosting sluit zich op in kantoor voor Feyenoord: 'Samen met PSV de beste'Joseph Oosting weet dat FC Twente voor een zware dobber staat om de ongeslagen status te behouden. De trainer van de Tukkers zag Feyenoord midweeks veel indruk maken in het Champions League-duel met SS Lazio. Lees verder ⮕