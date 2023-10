Bedenker The Crown blijft achter keuze 'geest' Diana staan

"Diana was uniek en ik denk dat dat me inspireerde om een unieke manier te vinden om haar te laten zien"

In de slotreeks heeft prins Charles een fictief gesprek met zijn overleden ex-vrouw en ook zijn moeder koningin Elizabeth ziet de 'geest' van Diana. Op sociale media verschijnen vele boze berichten over deze postume vertoning van de prinses. Volgens Peter Morgan is de wijze waarop ze te zien is nooit bedoeld als iets bovennatuurlijks.."Het gaat erom dat ze nog levendig aanwezig was in de gedachten van degenen die ze achterliet.

Bedenker The Crown wilde Diana op unieke wijze eren in slotreeksDe makers van The Crown staan ondanks kritiek nog steeds achter het feit dat prinses Diana als een soort geest te zien is in het zesde en laatste seizoen van de serie. Volgens bedenker en schrijver Peter Morgan hebben ze gezocht naar een 'unieke manier' om haar te eren. Lees verder ⮕

Succession-maker Jesse Armstrong krijgt Founders Award 2023Jesse Armstrong, bedenker en showrunner van de meervoudig Emmy Award-winnende serie Succession, krijgt volgende maand de Founders Award 2023. Dat meldt Deadline. Armstrong neemt de Special Emmy van de International Academy of Television Arts and Sciences in ontvangst tijdens de uitreiking van de Emmy Awards op 20 november in New York City. Lees verder ⮕

Teze trekt pijnlijke conclusie over Ihattaren: ‘Dan blijf je naar beneden gaan’Jordan Teze gaat in het programma Kick ’t Met van Ziggo Sport in op de gebeurtenissen rondom Mohammed Ihattaren in de afgelopen twee jaren. De 24-jarige verdediger van PSV speelde in Eindhoven jarenlang samen met de 21-jarige Utrechter, die momenteel zonder club zit. Lees verder ⮕

Duitsland en Ierland staan wat Gaza betreft lijnrecht tegenover elkaarDe EU heeft geen eenduidig antwoord op de oorlog tussen Israël en Hamas, omdat sommige landen duidelijk partij kiezen. Onze correspondenten leggen uit waarom. Lees verder ⮕

Nederlandse korfballers passeren 'magische veertig' en staan in WK-finaleNederland had in Taiwan had al twee keer de 'magische' veertig treffers bereikt, maar gaat daar in de halve finale tegen Tsjechië nog overheen: 41-13. Lees verder ⮕