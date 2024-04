Beau van Erven Dorens en zijn vrouw vieren 24-jarig huwelijk

"24 jaar huwelijk… wat een geluk dat ik haar heb getroffen", schrijft Beau bij een aantal oude foto's van hem en Selly. "'Gek he?' zegt ze, 'Het begint dan in zo'n hoogslaper, met scrabble, sigaretten, jouw vieze lakens… en dan zijn we hier, nu.' Het is gek, inderdaad, dat wonder van de liefde, dat ons hier bracht en vier kinderen gaf."

Samen hebben Beau en Selly vier zoons: tweeling Bram en Tijn, Bobbie en Jan Arie. "Het is meer dan een kwart eeuw, maar lijkt soms een week." Beau besluit zijn bericht met de woorden dat de liefde alles in evenwicht houdt. Hij blikt ook even vooruit op de toekomst met zijn vrouw. "En straks zijn we 75 en zet ik thee en kook jij de eitjes. Daarna spelen we scrabble en lees jij een moeilijk boek en zwem ik het Kanaal over. 's Avonds komt iedereen eten en gaan we te laat slapen."

Beau Van Erven Dorens Huwelijk Jubileum Instagram Toekomst Relatie Kinderen

