Beatles komen volgende week met nieuw nummer: Now and Then

Ruim een halve eeuw nadat de Beatles uit elkaar gingen, komt er nog een nieuwe track uit. Now and Then zal het laatste Beatles-nummer zijn, hebben de nog levende bandleden laten weten. Het nummer verschijnt op 2 november om 15.00 uur Nederlandse tijd, werd op de website van de band bekendgemaakt. Het nummer uit 1978 is geschreven en ingezongen door John Lennon, die in 1980 werd doodgeschoten. De in 2001 overleden George Harrison heeft ook meegewerkt aan het nummer.

In de jaren 90 werden al twee andere oude opnames van John Lennon gebruikt voor twee nieuwe Beatles-nummers (Free as a bird en Real Love), als onderdeel van het Beatles Anthology-project. Deze keer is gebruik gemaakt van A.I. om het gesis van de tape en andere geluiden weg te halen, zonder het geluid van de stem van Lennon aan te tasten. In een persbericht zeggen McCartney en Starr dat het afmaken van de opnames een 'surreële ervaring' was geweest.

