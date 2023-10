BCC betaalde jaar lang geen pensioenpremie voor werknemers

De failliete elektronicaketen BCC heeft een jaar lang de pensioenpremies van de ongeveer duizend personeelsleden niet betaald. Dat bevestigt CNV-bestuurder Leon van der Elsen na berichtgeving van RTL Z. 'Er zit een flink gat in niet-betaalde premies', zegt Van der Elsen. 'Dat gat wordt geschat op een jaar. Het gaat inderdaad zowel over het werkgeversdeel als het werknemersdeel. Dat laatste deel is wel ingehouden op het salaris, maar niet doorbetaald aan het pensioenfonds.

' Overigens blijven de gevolgen voor het personeel mogelijk beperkt: bij faillissementen garandeert uitkeringsinstantie UWV namelijk in de meeste gevallen de onbetaalde pensioenpremies tot een jaar terug. Hoe kan het trouwens dat een bedrijf een jaar lang geen pensioenpremies afdraagt? Dat zou toch alarmbellen moeten doen afgaan bij het pensioenfonds. Een woordvoerder van Pensioenfonds Detailhandel zegt dat dat inderdaad is gebeurd.

Klaassen onthult wat hij voor haartransplantatie betaalde: 'Ik was duurder uit'Davy Klaassen heeft in de Cor Potcast voor het eerst publiekelijk gereageerd op de haartransplantatie die hij een aantal maanden geleden heeft laten doen. Eerder deze maand dook er op X een foto op van de middenvelder, waarop te zien was dat Klaassen een vollere bos haar heeft dan men van hem gewend was.

