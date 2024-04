Bayram's contract bij Eyüpspor loopt af

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders., loopt aan het einde van dit seizoen uit zijn contract bij Eyüpspor , waarmee hij op het punt staat om te promoveren naar de Süper Lig .

Hoewel de wieg van Bayram in Brabant stond, is de linksback bekender in Turkije dan in zijn geboorteland. Dat komt voornamelijk door zijn periode bijen de tien interlands die hij speelde in het nationale elftal. Sinds september 2022 speelt Bayram bij Eyüpspor, waar zijn contract eind juni afloopt.NAC hoopte Bayram afgelopen winter al naar Breda te halen, maar tot een transfer kwam het niet. �Destijds was de timing niet goed.� Toch heeft Bayram nog altijd contact met commissaris technische zakenen technisch directeur Peter Maa

Bayram Eyüpspor Contract Süper Lig Transfer

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



voetbalzonenl / 🏆 16. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Bosz: 'Ik weet dat hij veel beter kan, en dat zal hij zelf ook weten'Peter Bosz verwacht dat Hirving Lozano snel beterschap toont bij PSV. De 28-jarige aanvaller steekt niet in beste doen, erkent ook de trainer van de Eindhovenaren.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Lof voor Ajax-uitblinker: 'Hij koos niet voor het geld, hij wil eerst leren'Ahmetcan Kaplan is na zijn drie opeenvolgende indrukwekkende wedstrijden haast niet meer weg te denken uit de basisopstelling van Ajax. Ook in zijn geboorteland Turkije bleven zijn goede prestaties niet onopgemerkt. De NOS sprak met de Turkse journalist Mehmet Demircan.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Koeman houdt Memphis koest: 'Hij vindt altijd dat hij alweer heel veel kan'Lees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Flekken: 'Als hij fit is en in normale vorm verkeert, zal hij er bij zijn'De concurrentiestrijd onder de lat bij het Nederlands elftal ligt nog helemaal open, bevestigt Mark Flekken. De dertigjarige doelman, die vrijdag tegen Schotland (4-0) keepte, denkt dat een fitte Justin Bijlow in elk geval meegaat naar het EK.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Gullit niet te spreken over Oranje-duo: 'Alsof hij niet weet wat hij moet doen'Ruud Gullit is niet te spreken over hoe de aanvallers van het Nederlands elftal voor de dag kwamen tegen Schotland. Het optreden van zowel Memphis Depay als Gody Gakpo kan niet op goedkeuring rekenen van de voormalig international, zo spreekt hij uit in Rondo. Arne Slot is het echter niet volledig met hem eens.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Bosz 'ergert zich kapot' aan Perez: 'Hij laat me weglopen en dan zegt hij dat'Peter Bosz heeft zich enorm gestoord aan Kenneth Perez. De analist van ESPN beschuldigde de PSV-trainer na afloop van de nederlaag bij NEC van toneelspel. Bosz toonde zich erg kritisch richting zijn spelersgroep en gebruikte woorden als 'hautain' en 'arrogant', volgens Perez een tactiek om de spelersgroep op scherp te zetten.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »