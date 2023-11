Bayern München vernedert Borussia Dortmund met 4-0

De bezoekers schoten uit de startblokken, en eigenlijk is dat nog een understatement. Na vier minuten kopte Dayot Upamecano Bayern op voorsprong. Kane verdubbelde drie minuten later de marge. He doelpunt van Kane was van grote schoonheid. Een bliksemuitbraak van Bayern, met Leroy Sané in de hoofdrol, werd binnengetikt door de Engelse topspits. Dortmund had bijzonder weinig tegenover de dadendrang van Bayern te stellen. Malen kon één grote kans noteren, maar hij vond Manuel Neuer op zijn weg.

Twintig minuten voor tijd maakte Kane aan alle illusies een eind. Na een heerlijke combinatie over rechts zette Kingsley Coman voor, waarna Kane de bal helemaal vrij kon binnenlopen. In de blessuretijd completeerde Kane zelfs zijn hattrick. Daarmee was de vernedering compleet.staan op de vierde plaats, zeven punten achter koploper Bayer Leverkusen.. De ploeg van Thomas Tuchel heeft na tien speelrondes 26 punten verzameld, Leverkusen heeft er twee meer

Bayern München heeft een gevoelige tik uitgedeeld aan Borussia Dortmund: 0-4. Der Rekordmeister pakte na een uiterst scherpe openingsfase al binnen tien minuten een 0-2 voorsprong. Na rust maakte Kane zijn tweede én derde van de avond en besliste daarmee der Klasiker.

