Bayer Leverkusen neemt koppositie over van Bayern München

Bayer Leverkusen heeft de koppositie in de Bundesliga zaterdag weer overgenomen van Bayern München. Mede dankzij een treffer van Jeremie Frimpong zegevierden bij Werder Bremen. Xavi Simons ging met RB Leipzig onderuit bij VfL Wolfsburg. Donyell Malen scoorde voor Borussia Dortmund, dat veel veerkracht toonde.Leverkusen liet dit Bundesliga-seizoen alleen een steekje vallen tegen Bayern München (2-2) en dendert verder met zevenmijlslaarzen door de competitie.

De ploeg van Xabi Alonso nam tegen Werder Bremen direct het heft in handen en dat resulteerde al na negen minuten in de 0-1. De ongelukkige Olivier Deman raakte de bal helemaal verkeerd, met een eigen doelpunt tot gevolg. Vlak voor rust verdubbelde Leverkusen de marge via Frimpong, die snoeihard raak schoot bij de tweede paal na een mooie aanval.





