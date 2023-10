Baudet noemt aanval in Gent 'verschrikkelijk': 'Ik heb een enorme bult'

26-10-2023 23:07:00 / Bron: NPORadio1

Thierry Baudet noemt de aanval in Gent, waar hij met een paraplu op het hoofd is geslagen, 'gewoon verschrikkelijk'. Het gaat naar omstandigheden goed met de Forum voor Democratie-leider, die zijn lezing op de universiteit heeft kunnen geven. Wel heeft hij 'een enorme bult' op zijn hoofd, zegt hij in Langs de Lijn En Omstreken.