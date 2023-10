Baudet heeft lichte hersenschudding, FvD legt campagne komende dagen stil

Forum laat weten dat Baudet op doktersadvies enkele dagen rustig aan moet doen."We weten niet hoe lang. Dat varieert", laat een woordvoerder van de partij weten. Baudet maakt het 'naar omstandigheden goed'.Tegen de dader is volgens de partij aangifte gedaan."Samen met diverse experts beraden we ons de komende dagen op aanvullende veiligheidsmaatregelen." Baudet is al vaker bedreigd en zijn voordeur is een paar keer beklad.

Baudet was gisteravond in Gent om een lezing te geven bij de conservatieve Vlaamse studentenvereniging KVHV. Vlak voor hij het universiteitsgebouw binnenliep, kreeg hij een klap op het hoofd met een paraplu. Camera's legden de aanval vast:De aanvaller zou daarbij teksten gericht tegen de Russische president Vladimir Poetin hebben geroepen. Hij werd meteen opgepakt, maar is inmiddels weer vrijgelaten.

Collega's van Baudet spraken hun afschuw uit over het voorval. Demissionair premier Mark Rutte noemde het 'onacceptabel'."Je blijft van politici af." Ook Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp sprak haar afkeer uit:"Wat je ook denkt of vindt, je blijft met je handen af van al onze Kamerleden. headtopics.com

