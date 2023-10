Baudet heeft 'flinke bult' na aanval in Gent: 'Heel naar dat dit is gebeurd'

FVD-leider Thierry Baudet noemt de aanval op hem bij de ingang van de Universiteit Gent 'het gevolg van een enorme demoniseringscampagne'. Een onbekende man sloeg de politicus vanavond tegen zijn hoofd met een paraplu kort voordat Baudet een lezing zou geven. De lezing ging iets na de geplande begintijd van 20.00 uur alsnog door. Na afloop zei Baudet tegen het NPO Radio 1-programma Langs de Lijn en Omstreken dat het naar omstandigheden goed gaat.

'Zo hard kun je niet slaan met een normale paraplu.' Vlaams Belang-politicus Filip Dewinter was bij het incident. Op een video die hij heeft gedeeld op X is te zien dat de FVD-leider wordt geraakt op het moment dat hij het gebouw van de universiteit binnenloopt. In de video is te horen dat de dader na het uitdelen van de klap, in het Oekraïens, 'nee tegen fascisme, nee tegen Poetinisme' roept tegen Baudet. Zelf zegt de FVD-leider dit niet te hebben gehoord.

